Вкладчикам банков, находящихся в процессе закрытия, должны возвращать деньги, даже если они были перечислены за день до введения в финучреждении временной администрации. Об этом пишет UBR.

Так, в ходе рассмотрения дела №814/4112/15 Большая палата Верховного суда потребовала от Фонда гарантирования вкладов физлиц включить человека в список пострадавших вкладчиков, и выплатить ему возмещение до 200 тыс. грн. Поскольку суд не увидел никакой разницы между вкладчиками, у которых средства находились на счетах, и теми, которым их перечислили. Даже в последний момент. Главное - что перечисление состоялось до введения временной администрации.

В деле речь шла о банке "Киевская Русь". Он получил средства на счет 19 марта 2015 года. А временная администрация в финучреждение была введена 20 марта, то есть на следующий день. В суде постановили, что в соответствии со статьей 1062 Гражданского кодекса Украины на счет по банковскому вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от другого лица, если договором банковского вклада не предусмотрено иное. При этом считается, что вкладчик согласился на получение денежных средств от другого лица, предоставив ему необходимые данные о счете по вкладу. То есть законодательство не предусматривает ограничений для признания лица вкладчиком банка в случаях перечисления средств в пользу другим лицом.

Историй с перечислениями денег в последний момент - очень много. Юристы говорят, что в Фонде гарантирования почти всегда стараются не платить компенсаций в подобных случаях. Но в законе говорится, что на возмещение имеют права все вкладчики, у которых были средства на счетах до введения временной администрации. Неважно за сколько дней до их появления - за 1 или за 101.

Напомним, стала известна дата, когда НБУ полностью ликвидирует банк Хрещатик.

Также мы писали, что недавно в Украине была завершена процедура ликвидации публичного акционерного общества коммерческого банка "Интербанк".