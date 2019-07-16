Вчера, 15 июля, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) завершила регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом передает УНИАН.

В общей сложности, ЦИК зарегистрировала 1 719 международных наблюдателей, от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей и от 22 международных организаций - 1 602 официальных наблюдателя.

В последний день ЦИК зарегистрировала 306 официальных наблюдателей: 90 - от Всемирного конгресса украинцев, 8 - от Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, 19 - от Комитета "За открытую демократию", 19 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 1 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 2 - от Европейской платформы за демократические выборы, 18 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 15 - от Европейского парламента, 7 - от Международного фонда за надлежащее управление (IFBG), 6 - от международной общественной ассоциации "Выборы и демократия", 61 - от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 42 - от Соединенных Штатов Америки, 16 - от Республики Польша, 1 - от Словацкой Республики.

Ранее "Страна" сообщала, что на выборы в Раду со всего мира прибыли уже более 200 наблюдателей.