Лидер рок-группы "Океан Эльзы" и заодно политической партии "Голос" Святослав Вакарчук высказал идею наказывать "переговорщиков" с Россией, не уполномоченных на это государством, лишением свободы на срок до 15 лет.

О планах подать такой законопроект в Раду нового созыва Святослав Вакарчук уже объявил публично. Об этом передает портал Liga.

Он предлагает внести изменения в статью 111 УК "Госизмена", и ввести наказание за подобные действия - лишение свободы на 13-15 лет и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. К сфере СБУ проектом добавляется обязанность реагировать на подобные "переговоры".

Нацсовету по вопросам теле- и радиовещания в законопроекте предлагают дать полномочия аннулировать лицензии ТРК, которые распространяют информацию, угрожающую территориальной целостности и суверенитету Украины или оправдывают агрессию против Украины или оккупацию ее территорий.

Ранее "Страна" в материале "Больший газовый намек", выяснила зачем Бойко и Медведчук третий раз поехали в Москву.