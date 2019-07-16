Вчера, 15 июля, в Тель-Авиве завершилась юбилейная, 50-я Международная олимпиада по физике. В престижных научных соревнованиях приняли участие 360 участников из 78 стран мира. Украинские школьники возвращаются домой с одной серебряной и тремя бронзовыми медалями, как передает пресс-служба МОН.

Фото: mon.gov.ua

Сборную Украины на Международной олимпиаде в Израиле представляли 5 школьников:

Роман Губенко, ученик 11 класса естественно-научного лицея № 145 (г. Киев),



Кирилл Ковальчук, ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея № 27,

Анастасия Углах, ученица 11 класса Харьковского физико-математического лицея № 27,

Валерия Рогоза, ученица 11 класса лицея № 15 (г. Чернигов),

Михаил Цисин, ученик 11 класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".

Соревнования проходили в несколько туров, во время которых конкурсантам предлагали выполнить теоретические и экспериментальные задачи.

По результатам оценок жюри призовые места среди украинских участников олимпиады распределились так:

Роман Губенко - серебряная медаль;

Кирилл Ковальчук - бронзовая медаль;

Анастасия Углах - бронзовая медаль;

Михаил Цисин - бронзовая медаль.

Еще одну участницу украинской команды, Валерию Рогозу, наградили почетной грамотой олимпиады.

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