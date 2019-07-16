Международная олимпиада по физике. Украинские школьники везут из Израиля четыре медали. Фото
Вчера, 15 июля, в Тель-Авиве завершилась юбилейная, 50-я Международная олимпиада по физике. В престижных научных соревнованиях приняли участие 360 участников из 78 стран мира. Украинские школьники возвращаются домой с одной серебряной и тремя бронзовыми медалями, как передает пресс-служба МОН.
Фото: mon.gov.ua
Сборную Украины на Международной олимпиаде в Израиле представляли 5 школьников:
Роман Губенко, ученик 11 класса естественно-научного лицея № 145 (г. Киев),
Кирилл Ковальчук, ученик 11 класса Харьковского физико-математического лицея № 27,
Анастасия Углах, ученица 11 класса Харьковского физико-математического лицея № 27,
Валерия Рогоза, ученица 11 класса лицея № 15 (г. Чернигов),
Михаил Цисин, ученик 11 класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".
Соревнования проходили в несколько туров, во время которых конкурсантам предлагали выполнить теоретические и экспериментальные задачи.
По результатам оценок жюри призовые места среди украинских участников олимпиады распределились так:
Роман Губенко - серебряная медаль;
Кирилл Ковальчук - бронзовая медаль;
Анастасия Углах - бронзовая медаль;
Михаил Цисин - бронзовая медаль.
Еще одну участницу украинской команды, Валерию Рогозу, наградили почетной грамотой олимпиады.
Ранее "Страна" сообщала, что в МОН решили ввести ВНО по английскому для поступления на магистратуру.
Также мы рассказывали, что в МОН назвали самые популярные вузы в Украине и рассказали, как избежать ошибок при подаче документов.