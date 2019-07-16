Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая является основным претендентом на пост главы Еврокомиссии, объявила о своем решении уйти в отставку независимо от итогов голосования в Европарламенте.

Канцлер Ангела Меркель в ходе своего визита в Саксонию, заявила что понимает и одобряет это решение своего военного министра в юбке. Об этом сообщает Укринформ.

"Я этого ожидала! Я хочу сказать, что уважаю это решение, из которого ясно, что Урсула фон дер Ляйен просто решила перейти на новый этап в своей жизни и что, конечно же, она хочет сделать все возможное, чтобы стать председателем Комиссии", - сказала Меркель.

По словам канцлера, все это ее только радует.

Между тем сама Урсула фон дер Ляйен накануне голосования, которое состоится сегодня вечером, 16 июля, обратилась с письмом к социал-демократам и либералам в Европейском парламенте. С его помощью она надеется убедить их голосовать за свою кандидатуру.

Исход голосования в Брюсселе отнюдь не предрешен. В настоящее время Урсула фон дер Ляйен не имеет гарантированного большинства, причем голосовать против нее намерены немецкие социал-демократы, которые входят в Германии в правящую коалицию.

Зеленые и левые тоже уже заявили, что не станут поддержать ее кандидатуру.

Сегодня утром фон дер Ляйен будет иметь возможность выступить в Европарламенте, после чего фракции будут совещаться.

Кандидатура фон дер Ляйен совершенно неожиданно появилась в повестке дня две недели назад как следствие "пакетной договоренности" после того, как стало понятно, что главы государств и правительств не поддерживают кандидата от Европейской народной партии, получившей на евровыборах не слишком убедительное большинство, также немца, Манфреда Вебера. Выдвижение фон дер Ляйен вызвало горячие дебаты в самой Германии, вызвав очередной раскол в правящей коалиции.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель заявила, что нужно подражать организаторам покушения на Гитлера.

Также мы рассказывали, что Меркель начала слушать гимны сидя, чтобы не дрожать.