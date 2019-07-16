Чемпион Украины, донецкий Шахтер совместно с УЕФА открыл в Станице Луганской спортивную площадку в рамках проекта "Футбол на линии разграничения", который реализуется фондом Shakhtar Social совместно с UEFA Foundation for Children и направлен на развитие массового детского футбола в Украине.

Об этом передает пресс-служба донецкого клуба.

Фото: shakhtar.com

"Мы не можем изменить условия жизни в Станице Луганской, но в силах помочь детям, дав им возможность заниматься спортом, - говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова. - Наша цель - чтобы как можно больше ребят регулярно играли в футбол. В нашем проекте они могут делать это абсолютно бесплатно, хорошими мячами и под руководством тренера".

Напомним, что 30 ноября 2018 года Shakhtar Social стал победителем грантовой программы UEFA Foundation for Children и получил финансирование "Давай, играй!" в городах Донецкой и Луганской областей на линии разграничения. Из нескольких сотен социальных спортивных проектов по всему миру были выбраны 45 лучших.

С апреля тренировки проводятся в Торецке, Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, Курахово, Волновахе и Счастье. Станица Луганская стала восьмым населенным пунктом на карте проекта "Футбол на линии разграничения": здесь будут заниматься футболом 60 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич рассказал, как Динамо готовится к матчу за Суперкубок Украины против Шахтера.