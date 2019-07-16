Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая вчера, 15 июля, приехала в Киев на суд по делу главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского высказалась по поводу его возможного обмена на захваченных Россией украинских моряков.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин - против таких подходов, когда о людях говорят как о обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", - заявила Москалькова.

Она добавила, что нужно искать другие "правовые и моральные механизмы", благодаря которому "люди вернутся домой, к семьям".

По словам омбудсмена, ранее Россия направляла Украина ноту о том, что моряков могут отпустить из-под стражи, если они гарантированно продолжат участвовать в предварительном и судебном следствии в Москве.

"Наша сторона направила конкретную ноту украинской стороне. Она не была поддержана из-за того, что, пожалуй, проявилась несогласованность в действиях. Очень хочется, чтобы эта координация действий органов была настроена для конструктивного диалога", - сказала Москалькова.

Она также заявила, что пришла на суд к Вышинскому, чтобы его поддержать и передать председательствующей судье официальное заявление об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Однако Москалькова не смогла этого сделать, поскольку заседание было перенесено.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 в Киеве и с тех пор находится под арестом. Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене, свержении конституционного строя, сепаратизме, разжигании национальной розни и незаконном хранении оружия. Сам Вышинский отвергает все обвинения.

Ранее "Страна" в материале "На обмен не идет" выяснила, почему сорвалось освобождение Кирилла Вышинского и что будет с моряками.