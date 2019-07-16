Конфликт с поножовщиной произошел между двумя бездомными на железнодорожной станции в Фастове. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Инцидент произошел вечером 14 июля прямо на платформе. По предварительной информации, между двумя бездомными завязался сначала словесный конфликт, который и перерос в драку.

Фото: kv.npu.gov.ua

В результате перепалки, 55-летний мужчина ударил ножом в живот 28-летнего парня. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали, ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в киевской "Арена Сити" кавказцы отказались оплатить счет и устроили поножовщину.

Также мы писали, что ночью на Майдане в Киеве произошла поножовщина. Молодому человеку искромсали лицо.