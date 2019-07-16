Верховный суд окончательно отметил снятие с выборов кандидата в народные депутаты Рената Кузьмина. Об этом стало известно ночью 16 июля.

"Именем Украины Верховный Суд подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом незаконного снятия с регистрации кандидатом в народные депутаты по спискам "Оппозиционной платформы — За жизнь", - напиcал Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/RRKuzmin/

Ранее экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин подал иск к ЦИК на 500 страниц из-за отмены регистрации на выборы.

"Центральная избирательная комиссия приняла полностью противоправное решение, которое никак не основывается на законе. Проигнорированы принципы верховенства права и все нормы избирательного законодательства, нормы Конституции. Безусловно, это стало основанием для того, чтобы это решение было обжаловано. Поэтому подано мотивированное исковое заявление и, безусловно, мы уверены в том, что оно должно быть рассмотрено, и незаконное решение ЦИК должно быть отменено", - сообщил его адвокат Артем Захаров.

Напомним, 5 июля ЦИК на очередном заседании приняла решение отменить регистрацию кандидата в депутаты Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".