В Ровенской области 14 июля трое злоумышленников похитили мужчину, отвезли в лес и избили до смерти. Группу организовал пасынок погибшего.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, 14 июля 40-летний житель села Тайкуры Ровенского района отдыхал в доме своей родни вместе с сожительницей.

Из областного центра к ним приехал 18-летний сын сожительницы. Из-за неоднократных жалоб матери на избиения и оскорбления со стороны сожителя у пасынка сложились неприязненные отношения с отчимом.

"Очередной конфликт возник и сейчас. Чтобы отомстить, на помощь парень позвал друзей: 18-летнего жителя Ровно и 24-летнего жителя Тайкур, которые приехали на автомобиле. Втроем силой посадили мужчину в салон и вывезли за несколько километров от села в лесной массив, где нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему. Избивали, пока тот не потерял сознание. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью", - отмечает пресс-служба полиции.

Мужчину без сознания с многочисленными телесными повреждениями обнаружила односельчанка за пределами села в лесопосадке. Около 23.00 во время транспортировки в больницу в карете скорой медицинской помощи он скончался.

Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 146 (похищение человека, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украина.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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