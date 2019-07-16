Около 20% американцев, которые пользуются соцсетью Twitter, подписаны на аккаунт президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты исследования компании Pew Research Center. Согласно опросу, который провела компания среди подписчиков Трампа, чуть больше половины из них (54%) одобряют политический курс американского лидера.

Между тем Трамп - не самый популярный среди американцев президент США в Twitter. Так, например, на экс-президента Барака Обаму подписаны 26% взрослых американцев, имеющих аккаунт в этой соцсети.

Данные исследования показывают, что республиканцы активнее подписываются на Трампа, чем сторонники Демократической партии. Так, каждый третий американец (31%), разделяющий подход Республиканской партии, "фолловит" Трампа. Из присутствующих в Twitter сторонников демократов на президента подписаны лишь 13%.

Исследование проводилось на основе данных более 2,3 тыс. американских пользователей соцсети Twitter старше 18 лет, которые согласились предоставить доступ к своим аккаунтам и спискам подписок.

Трамп активно использует Twitter, в своем аккаунте он публикует комментарии по внутренней ситуации в США и по внешней политике страны. Он не раз говорил, что соцсети, в частности, Twitter позволяют ему доносить сообщения до миллионов человек, минуя сообщающие фейковые новости СМИ.

Ранее в Twitter и Facebook разоблачили сеть фейковых аккаунтов журналистов, которые агитировали против Трампа.

А еще Twitter забанил пожилую американку, которая писала твиты в поддержку Трампа быстрее любого бота/