Неизвестные вандалы засорили краской и мылом два фонтана на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщает Киевводфонд.

Вода одного из фонтанов на Майдане - Водяного шара, была окрашена в ярко-зеленую краску, а в чашу Малого - добавлен мыльный раствор.

"13 и 14 июля было обнаружено загрязнение воды фонтанов Водяной шар и одной чаши Малых фонтанов на Майдане Незалежности. Вода Водяного шара была окрашена в ярко-зеленую краску, а в чашу Малого - добавлен мыльный раствор", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты срочно устранили повреждения, после чего фонтаны полноценно работали согласно своему рабочему графику.

В предприятии отметили, что подобные загрязнения фонтанов приводят к повреждению и быстрой порче оборудования.

Фото: facebook.com/kyivvodfond

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Русановке из-за грозы отключилась часть музыкальных фонтанов.

Еще мы писали, что в апреле в Киеве заработали сразу шесть крупнейших фонтанов.