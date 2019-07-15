Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин сегодня подписал указ "Об утверждении Временного порядка проведения Республиканской переписи населения". Документ опубликован на сайте так называемого руководителя "ДНР".

Сообщается, что сбор сведений будет проводиться путем опроса и заполнения переписных листов при обходе мест проживания людей, информацию о себе можно представить и в специальных помещениях, предоставляемых администрациями городов и районов. Координировать и контролировать действия при проведении переписи будет комиссия, создаваемая с этой целью "правительством ДНР". Оно же определит срок и дату проведения переписи.

Сведения о населении могут содержать следующие данные о лицах: пол, возраст, гражданство, национальная принадлежность, владение языками, образование, состояние в браке, количество детей, отношения с членами домохозяйства, место рождения, место жительства и (или) место пребывания, жилищные условия, источники средств к существованию, занятость, миграция.

Итоги переписи будут опубликованы и общедоступны. Подобную перепись рекомендовано проводить раз в 10 лет.

Ранее соцопрос показал, что половина украинцев ради мира на Донбассе согласны на компромиссы с Россией и "ЛДНР".

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