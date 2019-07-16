Министерство торговли США отменяет сделку, которая замораживала антидемпинговое расследование против группы Interpipe Виктора Пинчука, и планирует возобновить дополнительные пошлины на её продукцию. Об этом говорится в проекте официального сообщения Минторговли, которое должно быть опубликовано в Федеральном реестре США во вторник.

"Соглашение о временном приостановлении антидемпингового расследования в отношении отдельной продукции труб нефтяной промышленности прекращается с 10 июля 2019 года", - отмечается в документе.

Согласно решению, Министерство торговли США применяет антидемпинговые пошлины на трубы с Украины, уточняется в официальном сообщении. Кроме того, Минторговли отменяет административный пересмотр соглашения, то есть возможность возобновлять или продолжать сделку.

Министерство торговли США в июле 2013 года инициировало антидемпинговое расследование против группы Interpipe, которую связывают с украинским олигархом Виктором Пинчуком, за попытки продажи труб для нефтяной промышленности по заниженным ценам. В 2014 году была заключена сделка, которая замораживала расследования. Соглашение предусматривало, в частности, ценовые обязательства со стороны Interpipe (которые не могли быть ниже рыночных) и действовала до июля 2017 года. Тогда она дважды была продолжена, каждый раз на летний срок.

Ожидается, что антидемпинговые пошлины на продукцию компании Interpipe составят 7,47% от общей стоимости продажи.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты сохранят антидемпинговые пошлины на арматуру из Украины.

Мы писали, что Еврокомиссия продлила антидемпинговые пошлины на украинские трубы.