Министерство торговли США отменяет сделку, которая замораживала антидемпинговое расследование против группы Interpipe Виктора Пинчука, и планирует возобновить дополнительные пошлины на её продукцию. Об этом говорится в проекте официального сообщения Минторговли, которое должно быть опубликовано в Федеральном реестре США во вторник.

"Соглашение о временном приостановлении антидемпингового расследования в отношении отдельной продукции труб нефтяной промышленности прекращается с 10 июля 2019 года", - отмечается в документе.

Согласно решению, Министерство торговли США применяет антидемпинговые пошлины на трубы с Украины, уточняется в официальном сообщении. Кроме того, Минторговли отменяет административный пересмотр соглашения, то есть возможность возобновлять или продолжать сделку.

Министерство торговли США в июле 2013 года инициировало антидемпинговое расследование против группы Interpipe, которую связывают с украинским олигархом Виктором Пинчуком, за попытки продажи труб для нефтяной промышленности по заниженным ценам. В 2014 году была заключена сделка, которая замораживала расследования. Соглашение предусматривало, в частности, ценовые обязательства со стороны Interpipe (которые не могли быть ниже рыночных) и действовала до июля 2017 года. Тогда она дважды была продолжена, каждый раз на летний срок.

Ожидается, что антидемпинговые пошлины на продукцию компании Interpipe составят 7,47% от общей стоимости продажи.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты сохранят антидемпинговые пошлины на арматуру из Украины.

Мы писали, что Еврокомиссия продлила антидемпинговые пошлины на украинские трубы.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!