Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик планирует провести следующий бой этой осенью.

Об этом сообщил сам боксер порталу Tribuna.com.

По его словам, соперником может стать российский обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев. Стороны могут подписать контракт в ближайшее время.

Данную информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.

Поединок будет показан на телеканале ESPN.

Отмечается, что запасным вариантом для Гвоздика является мексиканец Хильберто Рамирес.

Кроме того, Гвоздик ранее сообщал, что следующим соперником украинского боксера Александра Гвоздика станет американец Маркус Браун. Но судя по всему, данный поединок не согласовали.

Украинец провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). В то же время Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.

Прошлый бой Гвоздика состоялся в Филадельфии (США) 30 марта. Александр одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

Напомним, что украинец стал чемпионом мира 1 декабря прошлого года, когда в канадском Квебеке нокаутировал Адониса Стивенсона.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Александр Гвоздик сделали фото на фоне граффити с гладиатором.