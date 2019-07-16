В понедельник, 15 июля, около 14 часов во время патрулирования автодороги М-03 "Киев - Харьков", инспекторы полиции остановили мотоцикл "МТ". Причиной остановки стало то, что водитель управлял своим железным конем без мотошлема. Об этом пишет Киев оперативный.

Общаясь с водителем, стражи порядка заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, и прибор зафиксировал у него 5,00 промилле алкоголя, что в 25 раз превышает допустимую норму.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Инспекторы составили на водителя административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч.5 ст. 121 КУоАП (нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) и отстранили его от управления.

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