Биологи встретили огромную медузу у побережья Великобритании.

Ее размеры поразили даже опытных специалистов, говорится в сюжете ТСН. Медуза была чуть ли не вдвое больше человека.

Очевидно, подобралась так близко к берегу, чтобы понежиться в теплых водах. И ближе к осени ее, скорее всего, выбросит на берег.

Отмечается, что находится и плавать возле таких медуз, как этот гигант, полностью безопасно, так как бочковые медузы не жалят людей.

Как сообщала "Страна", что осенью прошлого года на берег под Одессой выбросило тысячи мертвых медух.

Также мы рассказывали, как недавно в реке под Житомиром снова произошел массовый мор рыбы, а раки полезли на берег.