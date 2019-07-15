На Киевщине на одном и том же месте регулярно сбивают пешеходов, говорится в сюжете ТСН.

В первом случае 56-летняя женщина умерла еще до приезда скорой. В другом ДТП - 24-летняя девушка в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Местные уже окрестили это место "перекрестком смерти" и собираются блокировать трассу, потому что по их просьбе установить надземный или подземный переход никто не реагирует.

Борьба за жизнь девушки продолжается в больнице - ей уже удалили селезенку, и гематому головного мозга. Во время операции девушке перелили полтора литра крови и сейчас ее жизнь поддерживает аппарат искусственного дыхания и молитвы родных.

Трагедия случилась на 35-м километре одесской трассы.

Ранее "Страна" рассказывала, что на развязке в Чабанах регулярно попадают в ДТП автомобили.

Также мы публиковали видео момента очередного ДТП на перекрестке в Чабанах.