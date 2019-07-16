В Донецкой области в связи с ремонтом 16 июля остановят водоснабжение в пяти городах и в некоторых - сократят ее подачу.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии Компания "Вода Донбасса".

"По заявке поставщика электроэнергии, с целью проведения ремонтных работ, будут обесточены объекты компании", - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что будет остановлена работа Карловской фильтровальной станции, в результате чего 16 июля с 8.00 до 18.00 будет прекращено водоснабжение в города Покровск, Новогродовка, Мирноград, Доброполье и Селидово.

Кроме того, 16 июля с 8.00 до 17 июля 10.00 будет отключена Донецкая фильтровальная станция с сокращением подачи водыпотребителям города Авдеевка, пгт. Верхнеторецкое, с. Васильевка и 25% населения г. Донецка.

Ранее сообщалось, что за пять лет из-за боевых действий на Донбассе погибли 9 работников системы водоснабжения.

Мы писали, что чиновники сообщили, как и почему подорожает водоснабжение в Украине уже с сентября.