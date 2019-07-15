На автовокзале в Николаеве уборщицы наткнулись на пакет с мертвым ребенком.

Как сообщает ТСН, предварительно установлено, что мальчик был доношенный. Что привело к смерти - должны установить эксперты.

Роженицу ищут и просят помощи у горожан.

Уборщицы до сих пор ошеломлены. Говорят, в обед, как и всегда, чистили урны для мусора, как просто в руки выпал подозрительно тяжелый пакет.

"Мы выносим мусор, вообще стаканчики люди выбрасывают, легкое, а это что-то тяжелое", - рассказывает уборщица. От увиденного она едва не потеряла сознание, поскольку в пакете был мертвый ребенок.

Ребенка в урну подбросили в первой половине дня, но установить, кто именно это сделал, очень тяжело, потому что это междугородний автовокзал с большим потоком людей.

Тем временем в полиции открыли криминальное производство по факту умышленное убийство.

Ранее мы рассказывали о том, как на окраине Черновцов прохожие нашли чемодан с мертвым ребенком.

Полиция до сих пор разыскивает мать, которая выбросила мертвого ребенка.