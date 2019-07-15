В Одесской области в оздоровительном лагере "Медик-2", в котором отравились 60 человек, обнаружили дизентерию и синегнойную палочку. Как передает УНИАН, об этом сегодня во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявила директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Елена Теряева.

По ее словам, сейчас количество пострадавших составляет 60 человек – 57 детей и три взрослых. Из них пять человек остаются в больнице села Шабо Белгород-Днестровского района.

Как отмечалось на совещании, в пробах еды и смывах с кухонного оборудования и столовых приборов обнаружена дизентерия Флекснера, а также синегнойная палочка на спецодежде поваров.

Кроме того, установлено, что в оздоровительном учреждении не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, а также температурный режим, гигиена работников пищеблока и пр.

Сейчас 114 детей остаются в лагере под наблюдением врача-инфекциониста, так как есть угроза распространения заболевания — еще не завершился инкубационный период. Исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова распорядилась кормить этих детей тщательно проверенными продуктами или сухим пайком. Она также распорядилась закрыть "Медик-2" и до выяснения всех обстоятельств других детей в учреждение не принимать.

Также проверка показала, что часть сотрудников работали без прохождения соответствующего медицинского обследования и официального трудоустройства.

Напомним, что в оздоровительно-спортивном лагере при молдавском университете, который находится в пгт Сергеевка Одесской области отравились дети. В это время в лагере находилось 226 детей от 7 до 14 лет. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Позднее выяснилось, что количество потерпевших увеличилось.

По состоянию на 13 июля в больницах Одесской области оставались 32 человека, из которых было 30 детей.