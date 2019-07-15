Украина оказалась на первом месте в списке стран с наибольшей распространенностью случаев заболевания корью в 2018 году. Об этом сообщает международная организация Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Хотя стране сейчас удалось достичь более 90%-го уровня охвата детей вакцинацией от кори, в течение многих лет уровень иммунизации был очень низкой. Поэтому, большое количество детей старшего возраста и взрослых рискуют заболеть. В других странах с высоким уровнем заболеваемости и высоким охватом вакцинацией имеются значительные группы людей, которые пропустили вакцину против кори в прошлом. Это показывает, как низкий уровень охвата вакцинацией в предыдущие периоды или наличие сообществ лиц, не имеющих прививки, могут вызвать смертельные вспышки", - отмечается в сообщении.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, уровень охвата первой дозой прививки от кори в 2010 году составил в Украине 56%, в 2018 году - 91%.

В десятку стран с наибольшей распространенностью заболевания корью вошли также Демократическая Республика Конго (74% охвата первой вакцинацией в 2010 году и 80% - в 2018 году), Мадагаскар (66% и 62% соответственно), Либерия (65% и 91 %), Сомали (46% и 46%), Сербия (95% и 92%), Грузия (94% и 98%), Албания (99% и 96%), Йемен (68% и 64%) и Румыния ( 95% и 90%).

Всего в 2018 году в мире было зарегистрировано почти 350 тысяч случаев кори, что более чем в два раза превышает этот показатель в 2017 году.

Мы сообщали, что Украина вошла в число стран с низким уровнем доверия к вакцинам.

И это при том, что в Украине от кори умерли 39 человек с начала вспышки.