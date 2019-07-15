12 июля вступили в силу требования к безопасности и качеству молока и молочных продуктов, утвержденные приказом Минагрополитики № 118, передает ЮрЛига.

Эти требования вводят правила производства, переработки и введения в обращение молока и молочных продуктов, устанавливают критерии к сырому молоку, которые обусловливают его пригодность для введения в обращение.

Документом предусмотрено, что операторы рынка молока и молочных продуктов должны получить эксплуатационное разрешение в соответствии с Законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Кроме того, они могут вводить собственные требования к молочному сырью, основанные на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках и содержащие показатели и процедуры, эквивалентные и/или имеющие уровень выше, чем определен этими требованиями.

Установлены соответствующие критерии для сырого коровьего молока:

количество микроорганизмов при 30° C Ј 100000 колониеобразующих единиц/мл (за двухмесячный период по образцам, отбираемых с частотой по меньшей мере дважды на месяц);

количество соматических клеток Ј 400000 тыс./мл (за трехмесячный период с частотой по меньшей мере по одному образцу в месяц, кроме случаев, когда компетентным органом будет определена другая методология с целью учета сезонных колебаний уровней производства);

точка замерзания не выше, чем минус 0,52° C, плотность не менее чем 1028 граммов на литр (цельное молоко при температуре 20° C) или эквивалент (в полностью обезжиренном молоке при температуре 20° C).

Если молоко сырое или молозиво не отвечает требованиям, оператор рынка обязан безотлагательно сообщить компетентному органу о случаях несоответствия и принять корректирующие меры с целью исправления ситуации. Результаты принятых мер должны быть задокументированы и доступны для проверки.

Молоко или молозиво загружается в цистерны, контейнеры, резервуары или иные емкости при условии отсутствия любого загрязнения. Емкости, используемые для транспортировки молока и молозива, не могут быть использованы для транспортировки иных продуктов или веществ.

Транспортные средства и емкости для молока и молозива должны отвечать таким требованиям:

внутренние поверхности емкостей должны быть изготовлены из нетоксичных материалов, разрешенных к контакту с молочным сырьем, легко очищаться, мыться и дезинфицироваться;

конструкция емкостей должна обеспечивать плотное закрытие отверстий, что делает невозможным попадание посторонних предметов или запахов и загрязнение молока и молозива извне (в том числе пыли), истекание содержимого, иметь систему вентиляции молочных секций;

транспортные средства должны быть сконструированы так, чтобы сделать невозможным несанкционированный доступ к молоку и молозиву (замки, пломбирование и тому подобное);

внешняя поверхность транспортного средства должна легко мыться, быть гладкой и стойкой к накоплению влаги и протеканию.

Также в документе содержатся требования к процессу доения, правила безопасности лиц, совершающих доение и/или иные операции с молоком и молозивом, требования относительно термической обработки молока, молозива и молочного сырья и особенности упаковки и нанесения отметок для молока и молочных продуктов.

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