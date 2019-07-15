В селе Шманьковцы на Тернопольщине разыгралась настоящая мелодрама, в которой главными героями стали аист по имени Артур и самка Алиса.

Как говорится в сюжете ТСН, аист Артур с искалеченным крылом тосковал по ней всю зиму, но она вернулась из теплых краев с другим самцом. И наконец в этом году Алиса определилась с выбором, осела в гнезде Артура и высидела ему пару птенцов.

"Надо уметь прощать, что тут сказать. Оно того стоит - есть продолжение рода", - комментирует местный ветеринар.

Искалеченного аиста подобрали и назвали Артуром. Его приютили и вылечили, но он почти не мог летать. Пока не появилась она - Алиса (так ее назвали местные), но Алиса не хотела быть домашней птицей и есть из рук человека - однажды она улетела в теплые края.

Артур все время тужил, отказывался есть и выходить из хлева. Все поменялось, когда Алиса вернулась. И у пары началось медовое лето. Но у пары не получалось завести детей - яйца были пустыми.

Алиса снова улетела, а вернулась уже с новым бойфрендом. Они поселились рядом. Артур едва пережил зиму.

Но и с новым бойфрендом жизнь не заладилась, яйца тоже были пустыми. И Алиса снова улетела.

Но в этом году одинокая Алиса вернулась в третий раз, но уже с нежными чувствами к Артуру. Он простил ее. Теперь пара зажила душа в душу - Артур начал летать, а Алиса стала образцовой матерью.

Ранее "Страна" рассказывала, что полиция объявила в розыск браконьеров, охотившихся на аистов из Красной книги.

Также мы писали, как под Винницей люди спасли маленьких аистов, которые выпали из гнезда.