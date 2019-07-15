В этот понедельник в воздух были подняты финские истребители для идентификации трех самолетов Российской Федерации в небе над Балтикой.

Об этом сообщается на странице ВВС Финляндии в Twitter.

"15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря. Воздушное пространство Финляндии нарушено не было", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/FinnishAirForce

Ту-160 - это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, который сейчас является самым тяжелым боевым самолетом в мире, а также наиболее быстрым бомбардировщиком на вооружении России. А-50 - это российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. А Су-35 - это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель.

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