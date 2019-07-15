Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2019 года возросло на 27,4% по сравнению с январем-маем 2018 года – до $2,634 млрд. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила пресс-служба Государственной службы статистики (Госстата).

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период вырос на 7,4% - до $20,895 млрд. тогда как импорт - на 9,3% до $23,529 млрд. Госстат уточняет, что в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 5,4% – до $4,368 млрд, тогда как импорт - на 4,3%, до $5,257 млрд. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае также было негативным и составило $890 млн. что на 1,1% выше показателя предыдущего месяца (негативное сальдо - $899,8 млн).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-мае 2018 года – 0,90).

Напомним, что в этом году негативное сальдо внешней торговли Украины выросло почти в половину.

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