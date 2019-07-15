Vodafone Украина увеличила с 15 июля стоимость старых тарифов линейки Vodafone Red и Red Extra, передает пресс-служба оператора.

За Vodafone RED EXTRA S нужно платить 100 грн (вместо 85 грн),

Vodafone RED EXTRA M - 130 грн (вместо 115 грн),

RED EXTRA L будет стоить 190 грн (было 170 грн).

С 15.07.2019 года стоимость услуг в тарифе

Vodafone RED S составит 100 грн/мес,

Vodafone RED M - 135 грн/мес,

Vodafone RED L - 200 грн/мес.

С 16 июля в тарифе Vodafone SuperNet Start услуга "Год без абонплаты" будет стоить 990 грн (вместо 800 грн), Vodafone SuperNet Pro - 1375 грн (вместо 1100 грн), Vodafone SuperNet - 2035 (вместо 1500 грн).

Vodafone Family Plus на год по Украине будет стоить с 16 июля 880 грн.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" требует повысить тариф за доставку пенсий, иначе с 1 января прекратит эту услугу.

Также сообщалось, что в Украине через год может появится мобильный интернет 5G.