В Индийском океане на борту иностранного судна обнаружен мертвым украинский моряк. Как сообщили УНИАН в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса), мужчины обнаружены мертвыми в конце прошлой недели на борту танкера GAS AEGEAN (флаг Либерия). В это время судно находилось в Индийском океане, у северо-запада полуострова Индостан.

"Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших - 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один - 39-летний моряк из России", - сообщили в организации.

Как отмечается, судно, направлявшееся из Франции в Восточную Индию, после ЧП сменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки.

Тела моряков отправили на экспертизу. В "Ассоль" добавили, что по неподтвержденным пока данным, накануне гибели мужчины пили спирт, который ранее взяли в госпитале. Причины трагедии предстоит установить следствию.

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