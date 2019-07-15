Детективы НАБУ совершают нарушение процессуального законодательства, не допуская адвокатов родственников погибших беркутовцев на допрос генпрокурора Юрия Луценко, и тем самым покрывают его преступные действия по сокрытию правды о событиях на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом сегодня заявил адвокат Марины Семесюк, матери погибшего беркутовца Николая Семесюка, Александр Горошинский на совместной пресс-конференции с Виталием Сердюком, который также является адвокатом экс-президента Виктора Януковича. Видео своего заявления он разместил в Facebook. Между адвокатами, которые пытались получить сегодня доступ в помещение, где проводился допрос Луценко, и его пресс-секретарем Ларисой Сарган случилась словесная перепалка. Видео этого Сердюк также опубликовал на своей странице в Facebook.

"Есть нормы, которые обязывают следственного детектива допускать на допрос лиц, которые инициировали допрос. Это их обязанность. Я был инициатором этого следственного действия, но меня не допускают, - пояснил адвокат Горошинский в ходе беседы с Сарган. – Детективы НАБУ на сегодняшний день работают совместно с Луценко. Луценко был вызван только потому, что следственный судья обязал детектива Жукову вызвать его на допрос. До этого она ничего не делала. У нее год находилось в производстве дело, и она ничего не сделала, чтобы установить факты. Только после того, как следственный судья обязал ее это сделать, мы здесь и собрались".

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Напомним, что НАБУ сегодня вызвало Луценко на допрос из-за его решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика прокурорам во главе с замгенпрокурора Анжелой Стрижевской, которые, по мнению адвокатов, фактически остановили следствие в отношении лиц, которые подозреваются в убийстве беркутовцев 20 февраля 2014 года, а также могут быть причастны к гибели ряда протестующих майдановцев.

Как пояснили адвокаты, Мария Самесюк, чьи интересы представляет в данном процессе Горошинский, является матерью сотрудника спецподразделения "Беркут", которого убили в районе 9 часов утра 20 февраля 2014 г. возле Октябрьского дворца пулей 12-го калибра, выпущенной из охотничьего ружья. В тот же день, когда погиб Самесюк, в период между 5:30 утра и до 17:00 огнестрельные ранения получили 63 сотрудника милиции. В целом в период с 18 по 20 февраля среди сотрудников милиции получили огнестрельные ранения не менее 210 человек, а в целом количество погибших от огнестрельных ранений сотрудников милиции составило 21 человек.

По словам адвокатов, они, как и следователи ГПУ и НАБУ, на сегодняшний день располагают исчерпывающими фото- и видео-доказательствами в отношении лиц, которые могли совершить серию этих преступлений. Однако правоохранители под давлением генпрокурора до сих пор не предпринимают никаких действий для продвижения следствия. Не принимается во внимание и ряд фактов, а также фото- и видео-свидетельств в отношении лиц, которые могли совершить убийства в том числе и протестующих, поскольку это могло опровергнуть основную версию, которую продвигает в судах ГПУ, начиная с 2014 г.

По мнению адвокатов, их недопуск к допросу может быть связан с тем, что либо сам допрос не проводился, либо детективы НАБУ подходят к этому формально и фактически не совершали в ходе общения с генпрокурором полноценно все необходимые следственные действия.

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