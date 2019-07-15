Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на отборочный турнир чемпионата мира в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

«Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования», – объявила Ассоциация пляжного футбола Украины. Точная причина неприезда команды в Москву не сообщается.

Матчи квалификации пройдут на стадионе "Лужники" с 19 по 27 июля. Стоит отметить, что пропуск квалификации не позволит сборной Украины побороться за путевку в финальную часть чемпионата мира-2019, которая пройдет в Парагвае.

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Также мы писали, что Александр Онищенко ответил министру спорта Игорю Жданову словами "тупой обезьяне объясняю". Напомним, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал решение суда о разрешении Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.

По его словам, депутат-беглец Александр Онищенко не мог "представлять Украину на конных соревнованиях", поскольку не входит в состав национальной сборной Украины по конному спорту на 2019 год, и не имел никаких командировок от Минмолодежьспорта.