В пятницу, 12 июля, на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова обнаружили тело военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Предварительно, смерть наступила в результате пулевого ранения в голову. Тело солдата около 12:00 обнаружили на дорожке возле поста на Южной стороне предприятия, сообщает Информатор. Рядом лежал АК-74, который, по информации от личного источника, парень получил при заступлении на дежурство.

Предварительно известно, что одна из версий произошедшего - самоубийство, но близкие парня в эту версию не верят. С их слов, в его жизни не было ничего из того, что могло стать причиной для таких отчаянных мер - ни конфликтов, ни долгов, ни проблем на работе. У него были большие планы на ближайшее время и он активно занимался решением важных для этого вопросов. Родственники утверждают, что все обстоятельства трагедии пытаются скрыть.

Журналистам не удалось связаться с кем-то ответственным со стороны командования Национальной гвардии Украины, кто мог бы прокомментировать ситуацию, однако, известно,что по факту гибели военнослужащего 1999 года рождения проводятся проверки и идет следствие.

Напомним, что в этот же день, спустя несколько часов после случившегося, Южный машиностроительный завод имени Макарова посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Генеральный директор рассказал Главе государства о работе предприятия и перспективах развития, а также показал продукцию, которую выпускает "Южмаш". Ранее мы рассказывали про большие Зе-гастроли. Зачем Зеленский начал массово кошмарить чиновников и звонить Путину.

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