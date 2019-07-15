В Демократической республике Конго подтвердили первый случай заболевания Эболой в городе Гома. Всемирная организация здравоохранения уже заявила, что этот случай может стать переломным, ведь в городе живет около двух миллионов человек. К тому же Гома является крупным транспортным узлом страны, сообщает ВВС.

Как отмечается, в новой жертвой Эболы стал пастор, который приехал автобусом из зараженных районов.

Носитель вируса был незамедлительно помещен в специализированный медицинский центр, были установлены и проверяются все пассажиры автобуса, на котором заболевший прибыл в Гому.

Как сообщает агентство, к настоящему времени жертвами вируса Эбола стали в ДР Конго более 1,6 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Вирус Эболы вызывает острое тяжелое заболевание, которое часто оказывается летальным в отсутствие лечения. Впервые Эбола заявила о себе в 1976 году в ходе двух одновременных вспышек в Нзаре (сейчас Южный Судан) и в Ямбуку (Конго). Вторая вспышка произошла в селении рядом с рекой Эбола, от которой болезнь и получила свое название.

Ранее мы писали, что в Конго зафиксировали вторую крупную вспышку смертоносной лихорадки Эбола.

Также стало известно, что ученые нашли у летучих собак новый вирус, который очень похож на лихорадку Эбола.