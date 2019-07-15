Британский боксер тяжелого веса Тони Беллью считает украинца Александра Усика одним из лучших боксеров мира. Об этом он заявил в интервью IFL TV.

"Это особенный боксер, лучший из тех, с кем мне приходилось драться. Я чувствовал, что веду после семи раундов, но затем проиграл. Это меня сломило. Усик при этом вообще не уставал, он элитный боец. Раньше я говорил, что являются боксером мирового уровня, но Усик входит в элиту вместе с Саулем Альваресом и Василием Ломаченко. Он из этих парней. Другие могут становиться чемпионами, побеждать, но очень сложно оказаться на такой высоте. Это особенные спортсмены. Я не вижу никого, кто может его победить", - заявил Беллью.

Напомним, Беллью боксировал с Александром в ноябре прошлого года и в восьмом раунде был отправлен в нокаут, после чего объявил о завершении карьеры.

После этого Усик отказался от чемпионских поясов и готовится дебютировать в супертяжелом весе против Карлоса Такама. Из-за травмы пришлось отложить поединок: ожидается, что он пройдет в сентябре.