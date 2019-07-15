Зеленский готов обновить дипломатический корпус по всему миру - Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Об этом Офис президента 15 июля сообщает в Telegram.
Отмечается, что уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. "Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - говорится в сообщении Офиса Президента.
Фото: t.me/OP_UA
Напомним, что Верховная Рада вновь провалила увольнение главы МИД Климкина.
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