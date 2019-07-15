Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир надеется, что журналист Вышинский будет освобожден 19 июля. Об этом говорится в Twitter ОБСЕ.

"Я надеюсь, что предстоящее судебное заседание в Киеве состоится 19 июля приведет к освобождению журналиста Кирилла Вышинского в Украине. Его длительное предварительное заключение вызывает серьезную обеспокоенность. Я повторяю свой призыв к его освобождению в это решающее время", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/OSCE_RFoM/

Напомним, сегодня, 15 июля, в Киеве уже второй раз сорвался суд по Кириллу Вышинскому - журналисту, который уже год сидит в СИЗО по обвинению в госизмене. следующее заседание намечено на 19 июля. Мы писали, почему сорвалось освобождение Кирилла Вышинского.

Мы писали, что Луценко объяснил, почему невозможна передача России журналиста Вышинского.