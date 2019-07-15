Формально главред РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский является гражданином Украины, и поэтому передача его в Россию невозможна. Об этом Луценко заявил на брифинге после допроса в НАБУ, сообщает Укринформ.

"Если говорить о Вышинском - это, действительно, очень серьезное дело, и из различных оперативных и разведывательных источников мне известно о том, что Вышинский - это человек, который интересует хозяев Кремля. При этом надо иметь в виду, что формально Вышинский является гражданином Украины, и поэтому передача его в Россию невозможна. По крайней мере до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу, виновен ли он, или не виновен", - сказал Луценко.

Он уточнил, что в случае, если суд оправдает Вышинского, то последний, "конечно, будет свободным человеком и может ехать куда угодно". "В случае, если суд его осудит, то он может это сделать (выехать из Украины - Прим. Ред.) только после отбытия наказания", - добавил генпрокурор. Он подчеркнул, что каждые 2 месяца проходит заседание относительно меры пресечения. "В связи с последним гуманным решением Конституционного Суда лица, которые обвиняются или подозреваются в преступлениях против государства, также, по мнению Конституционного суда, могут получать меру пресечения, не связанную с арестом. Это новая концепция, введенная КСУ. В связи с этим у нас есть много негатива... Теоретически есть возможность того, что суд может господина Вышинского оставить под арестом, может и круглосуточный домашний арест быть, и может даже под залог выпустить. Я не знаю, это зависит только от суда", - добавил Луценко.

В то же время генпрокурор отметил, что это не означает, что "например, если вдруг, теоретически, некое лицо будет отпущено под домашний арест, он может быть обменен на наших героических защитников в России". "С юридической точки зрения - нет. Как это решать - позвольте, я оставлю это без комментариев. У нас есть хорошая, серьезная практика, когда мы обменивали сотни преступников на наших военнослужащих и гражданских лиц, захваченных террористами. Еще раз подчеркиваю - только тех, кого уже осудили. Как решать подобную проблему - мы знаем, но при этом нужно, чтобы не было односторонних уступок стране-агрессору. Это также очень важно", - сказал Луценко.

Вышинского подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Тогда по результатам следственных действий были получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности. Вышинского арестовали без права внесения залога и объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он все обвинения отрицает. Позднее Вышинский на заседании суда заявил, что выходит из украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

Напомним, в понедельник Подольский райсуд Киева перенес судебное заседание по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 19 июля.

Также "Страна" разбиралась, почему сорвалось освобождение Кирилла Вышинского и что будет с моряками.