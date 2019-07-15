В ночь на 13 июля в жилище украинцев, которые строят вторую ветку метро в Варшаве, неизвестные бросили подожженную бутылку с бензином.

Также злоумышленники написали в подъезде оскорбительные слова, сообщает в Facebook польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

По словам правозащитников, украинцы обратились со специальным письмом.

"Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим для вас станции метро (...). Мы приехали "за хлебом", и не хотим его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также платя налоги, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и платит пенсии. Наши жены и сестры тяжело работают уборщицами и сиделками за детьми - благодаря этому многие из Вас имеют возможность работать на более оплачиваемой работе, и повышать стандарты своей жизни", - говорится в письме.

Фото: facebook.com/osrodek.monitorowania/

Украинцы добавили, что не понимают причин, почему их обидели, стены в подъезде обрисовали, а дверь оплевали.

"Наш дом подожгли, мы чувствуем угрозу", - подчеркнули они в письме.

В свою очередь, украинские дипломаты осуждают нападение на жилище украинских строителей в Варшаве, которые легально трудоустроены на строительстве ветки метрополитена. "Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - говорится в сообщении Посольства Украины в Польше в Facebook. "Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши", - подчеркнули украинские дипломаты. Украинцам, в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши, рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство или консульские учреждения в Польше. "В этом конкретном случае консульский отдел посольства до сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины. Дело находится на контроле консульского отдела Посольства Украины в Варшаве", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

Ранее стало известно, что за пять лет в Польше число украинских заробитчан выросло впятеро.

Мы рассказывали, почему украинцы-заробитчане все чаще становятся жертвами насилия в Польше.