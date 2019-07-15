В Киеве на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ, пропал Онищенко Вадим Михайлович 1999 года рождения. Парень позвонил матери, когда с Крещатика направлялся на это мероприятие.

После этого телефон был включен еще сутки, но Вадим трубку больше не брал. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что 20-летний парень выходил на связь на Atlas Weekend 11 июля около 20:00. Он был одет в белые кроссовки, светлые джинсы, черную рубашку и бордовую ветровку.

Приметы: выглядит на 20-22 года, шатен, зеленые глаза. При наличии любой информации о местонахождении Вадима, просьба сообщить по номеру (096) 311-83-42 - мама Наталья или на линию "102" (полиция).

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", из-за скандала с Maruv организаторы отбора на детское Евровидение изменили правила для участников.

Отметим, что в Киеве ночью произошел пожар в одном из павильонов на Atlas Weekend.