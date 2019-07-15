По ходатайству Киевской местной прокуратуры №8 мужчине, который совершал хулиганские действия и с кулаками напал на 76-летнего дедушку и двухлетнего мальчика, избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Такое решение Святошинский районный суд. Киева принял в пятницу, 12 июля, передает пресс-служба прокуратуры.

38-летнему мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия) и ч. 2 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего), санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Фото: kyiv.gp.gov.ua/

Напомним, 9 июля во дворе дома по ул. Тулузы, подозреваемый, находясь под действием неидентифицированного вещества, ударил кулаком в лицо 76-летнего пенсионера, а также двухлетнего мальчика, который стоял рядом. Кроме того, злоумышленник отобрал у пенсионера тележку и повредил ним автомобиль.

Хулиганские действия злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые задержали правонарушителя и передали его полицейским.

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