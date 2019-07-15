Во Львове неизвестные повредили памятник героям ЗУНР. С него исчезли цифры. Об этом сообщил депутат львовского горсовета, глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

"Памятник героям ЗУНР по ул. Листопадового Чина, Львов. За три дня исчезли цифры - с субботы на воскресенье вся левая часть пропала, как мы заметили", – отметил он. С монумента исчезли числа 1918 и 2018, которые символизировали 100-летие создания ЗУНР.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

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