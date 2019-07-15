Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер попал в ДТП и погиб. Ему было 55 лет. Об этом сообщает World Boxing News.

По информации портала, Уитакер был сбит автомобилем на перекрестке в его родном городе Норфолк, штат Вирджиния, США. Бывший спортсмен скончался от полученных травм. Виновник ДТП, который находился за рулем машины, остался на месте происшествия и содействовал полиции в расследовании инцидента.

Пернелл Уитакер стал чемпионом Олимпийских игр-1984 в Лос-Анджелесе, серебряным призером Чемпионата мира по боксу 1982 года и победителем Панамериканских игр 1983 года. После чего Уитакер перешел в профи и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. Позже он был включен в Зал боксерской славы.

Утакер был признан одним из лучших боксеров, действующих в оборонительной манере. Он завершил карьеру в 2001 году, после чего периодически работал тренером.

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