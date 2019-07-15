В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине ожидают тщательного расследования обстрела здания телеканала "112 Украина" из гранатомета. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Физические нападения на журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала "112", - заявили американские дипломаты.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine/

Ночью 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". В полиции произошедшее квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка. В СБУ заявили, что уже начали расследовать обстрел канала 112 Украина из гранатомета.

Мы писали, что ОБСЕ осудила обстрел 112, назвав его "неприемлемый актом запугивания".