В посольстве США надеются на тщательное расследование обстрела телеканала 112 Украина
В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине ожидают тщательного расследования обстрела здания телеканала "112 Украина" из гранатомета. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
"Физические нападения на журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала "112", - заявили американские дипломаты.
Фото: facebook.com/usdos.ukraine/
Ночью 13 июля в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". В полиции произошедшее квалифицировали как террористический акт и объявили о проведении спецоперации по задержанию стрелка. В СБУ заявили, что уже начали расследовать обстрел канала 112 Украина из гранатомета.
Мы писали, что ОБСЕ осудила обстрел 112, назвав его "неприемлемый актом запугивания".