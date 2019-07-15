Через 30 лет численность трудоспособного населения в Украине сократится более чем на 30%, сообщается в прогнозе МВФ.

Эта тенденция, за исключением Турции, будет характерна для всей Центральной, Восточной и Южно-Восточной Европы (страны CESEE), по причине низкой рождаемости и миграции.

Аналитики отмечают, что эти европейские страны сталкиваются сегодня с серьезным демографическим давлением. Число трудоспособных людей быстро сокращается и ничего не предвещает, что эта тенденция повернется вспять. Эмиграция обострила проблему предложения рабочей силы и ускорила старение, поскольку решившие ехать на заработки за границу, как правило, более молоды и образованны чем те, кто остался в своих странах.

Что касается всех стран CESEE, то в МВФ прогнозируют, что до 2030 года трудоспособное население сократится на 10%, а к 2050 году – на 26%. Но, отмечают аналитики, более всего несладко придется Украине, Болгарии, Латвии и Польше.

Разница между этими государствами – в том, что некоторые из них используют политику внутренней миграции. Говоря иначе, из Польши также выезжает трудоспособное население, но она компенсирует потери украинскими заробитчанами. Вследствие демографических изменений, темпы роста экономики постепенно сократятся во всех этих странах, если те не будут компенсировать потери внешними притоками. В пересчете на душу населения, среднегодовой рост ВВП в этом регионе с 2020-го по 2050-й года опустится приблизительно на 0,6%, что спровоцирует общее понижение уровня производства на 17%.

Как мы писали, ранее из-за демографического кризиса Папа Римский заявил, что Европе нельзя отказывать мигрантам.

Также сообщалось, что в 2018 году ожидаолось наименьшее количество выпускников.