Сегодня, 15 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился на 4 копейки до 25,805 грн/$1 с 25,765 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,79-25,82 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 16 июля официальный курс 25,740920 грн/$1.

На вторник, 16 июля, Нацбанк незначительно, на 2 копейки укрепил официальный курс гривни до 25,74 грн/$1. Так, регулятор повысил курс до 25,740920 грн/$1 по сравнению с 25,760584 грн/$1 на 15 июля 2019 года.

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