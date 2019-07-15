Сторонники экс-президента Петра Порошенко пытались захватить помещения Государственного бюро расследований во время акции протеста в здании бюро.

Таким образом они хотели повлиять на досудебное расследование в уголовных производствах, где фигурирует Порошенко. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба.

Отдельные участники акции ворвались в помещение "украинского ФБР", прикрываясь депутатским мандатом. Они также заблокировали въезд и выезд транспорта из ГБР, сорвали проведение встречи с международными партнерами, а также требовали от самого Трубы отмены расследований.

Интересно, что впервые активисты Порошенко так открыто засветились в лоббировании интересов именно экс-президента, которому может светить тюремный срок.

И второй немаловажный фактор - это беспредел активистов, для которых не существует рамок закона. Он, как видим, не находит должной реакции нового президента.

Так, журналистка Олеся Медведева сделала на этом акцент: "Титушня" Пороха пыталась захватить ГБР. Это ж надо быть такими наглыми. Молчите, господин Зеленский и дальше".

Журналист Вячеслав Чечило обращает внимание на внешний вид активистов: "Это – сторонники Порошенко, которые устроили дебош в ГБР, требуя закрыть уголовные дела против их лидера. Идейные пацаны, сразу видно".

Юрист Андрей Портнов, который инициировал дела против Порошенко, считает, что полиция должна открыать дела по факту атаки на ГБР:

"По делу о сегодняшнем захвате здания Государственного бюро расследований титушками Порошенко нужно регистрировать уголовное производство. Если установить связь между участвовавшими в захватах функционерами БПП, блокировавшими ГБР машинами с их символикой и согласованием этих действий с Порошенко, его нужно задерживать и брать под стражу. Остальные эпизоды довешивать уже в тюрьме".

Юрист Елена Лукаш: "Ничто не стимулирует удовольствие больше, чем сопротивление",- говорил один поэт.

Поэтому, давай Пэдро, тащи петушню в ГБР. Сопротивляйся сильнее.

Больше истерик, шире сигнал о том, что такое европейская твоя солидарность и как ты боишься отвечать за свинооборонпром.

Чистое удовольствие видеть этот страх и отчаяние.

И да, думаешь эта титушня не даст показания о целях нанимателя?"