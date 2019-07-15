В полиции составили протокол на водителей Управления госохраны, которые стали участниками ДТП в Запорожской области. При этом уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.

Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает Укринформ.

"По факту ДТП, которое произошло 14 июля на автодороге Харьков-Симферополь с участием трех автомобилей Volkswagen и колонной автобусов МАЗ, перевозивших детей для оздоровления в пансионат, на водителей легковушек полицейскими было составлено два административных протокола по признакам ч.1 ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса об административных правонарушениях", - сообщила она.

Одному из водителей автомобиля Volkswagen оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

Как сообщала "Страна", три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети. По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.

Напомним, что под Николаевом авто на полном ходу влетело в группу девочек-велосипедисток.