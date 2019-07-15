В мире и Украине набирает популярность приложение Face App, которое меняет наши лица на фотографиях. Оно может наложить нам голливудскую улыбку, хипстерскую бороду и десятки других фильтров.

Но внимание Сети привлекла другая "фича" Face App. Приложение показывает, какими мы станем, когда состаримся.

Пользователи соцсетей уже второй день наводняют интернет своими фото в преклонном возрасте. К флешмобу подключились и звезды шоу-бизнеса, которые не стесняются разрушать свой образ и представать в соцсетях глубокими стариками.

"Страна" решила посмотреть, как будут выглядеть в преклонном возрасте украинские политики.

Владимир Зеленский обещал отбыть на посту президента всего один президентский срок. Но если ему вздумается остаться на подольше - то вот, как он будет выглядеть.

Его предшественник Петр Порошенко выглядит еще старше. Видимо, потому что он попал под фильтр Face App в более преклонном возрасте, чем Владимир Зеленский.

Святослав Вакарчук благодаря еще сравнительно молодому возрасту и отсутствию лишнего веса смотрится довольно бодрым стариком, хотя и несколько невеселым.

Юлия Тимошенко даже в роли бабушки смотрится как бодрый политик, который не скоро уйдет на покой.

Бодрую старость, судя по лицу, проживет и Андрей Парубий.

Перейдем к правительству. Премьер Владимир Гройсман, благодаря тому, что в последнее время похудел, выглядит подтянутым старичком. Даже иногда подкрашивающим волосы.

Его подчиненный - министр внутренних дел Арсен Аваков - с возрастом сдает куда сильнее. Видимо, как и у Порошенко - давит груз свершений.

Благородные седины появятся и у мэра Киева Виталия Кличко.

Парламентарий Олег Ляшко претерпит серьезные изменения, когда войдет в преклонный возраст. И больше не будет таким привлекательным.