В мире и Украине набирает популярность приложение Face App, которое меняет наши лица на фотографиях. Оно может наложить нам голливудскую улыбку, хипстерскую бороду и десятки других фильтров.
Но внимание Сети привлекла другая "фича" Face App. Приложение показывает, какими мы станем, когда состаримся.
Пользователи соцсетей уже второй день наводняют интернет своими фото в преклонном возрасте. К флешмобу подключились и звезды шоу-бизнеса, которые не стесняются разрушать свой образ и представать в соцсетях глубокими стариками.
"Страна" решила посмотреть, как будут выглядеть в преклонном возрасте украинские политики.
Владимир Зеленский обещал отбыть на посту президента всего один президентский срок. Но если ему вздумается остаться на подольше - то вот, как он будет выглядеть.
Его предшественник Петр Порошенко выглядит еще старше. Видимо, потому что он попал под фильтр Face App в более преклонном возрасте, чем Владимир Зеленский.
Святослав Вакарчук благодаря еще сравнительно молодому возрасту и отсутствию лишнего веса смотрится довольно бодрым стариком, хотя и несколько невеселым.
Юлия Тимошенко даже в роли бабушки смотрится как бодрый политик, который не скоро уйдет на покой.
Бодрую старость, судя по лицу, проживет и Андрей Парубий.
Перейдем к правительству. Премьер Владимир Гройсман, благодаря тому, что в последнее время похудел, выглядит подтянутым старичком. Даже иногда подкрашивающим волосы.
Его подчиненный - министр внутренних дел Арсен Аваков - с возрастом сдает куда сильнее. Видимо, как и у Порошенко - давит груз свершений.
Благородные седины появятся и у мэра Киева Виталия Кличко.
Парламентарий Олег Ляшко претерпит серьезные изменения, когда войдет в преклонный возраст. И больше не будет таким привлекательным.