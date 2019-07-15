Паспортизация жилого фонда Киева с целью сбора информации о нуждающихся в капремонте домах начнется уже в этом году, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Капитальный ремонт дома, его техническое состояние – важнейший аспект в управлении домом, от которого действительно зависит и стоимость недвижимости, и безопасность. А без достоверной информации у собственников квартир объективное решение принять невозможно", – цитирует пресс-служба заместителя главы КГГА Петра Пантелеева на заседании о модернизации устаревшего жилья. По его словам, при наличии удобной электронной платформы с детальной информацией о состоянии дома его жильцы смогут принимать решения о проведении капитальных ремонтов, модернизации, энергоэффективности, создании объединений совладельцев (ОСМД).

Как сообщил Пантелеев, около 80% киевских многоэтажных жилых домов нуждаются в комплексном капитальном ремонте, на финансирование которого необходимо около 10 млрд грн. "В финансировании должны быть объединены усилия государства, муниципалитета и домовой громады, то есть собственников квартир, и только тогда можно обеспечить существующую колоссальную потребность в ремонтах", – указано в сообщении.

Кроме того, на заседании было решено совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ создать рабочую группу, которая разработает предложения о ремонте старого жилфонда в действующее законодательство.

Напомним, Минрегион разработал законопроект, в котором предлагает закрепить возможность проводить реконструкцию устаревшего жилья высотностью более пяти этажей. Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине насчитывалось почти 4,87 млн кв. м аварийного и ветхого жилья.

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