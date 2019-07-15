Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже прибыл на допрос в НАБУ в деле евромайдановца Ивана Бубенчика, который был запланирован на 15:00. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган отметила, что уже после допроса Юрий Луценко лично выйдет к представителям СМИ и более подробно сможет прокомментировать то, что сегодня происходило, почему именно вызвали на допрос.

Луценко находится в НАБУ в качестве свидетеля по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирующим заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской.

Генпрокурора вызвали в уголовном производстве, нарушенном по заявлению адвоката потерпевших. Производство зарегистрировано по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напоминаем, 12 февраля Генпрокуратура сообщила о подозрении в убийстве сотрудников "Беркута" на Майдане нескольким лицам и уточнила, что ведется два производства - по фактам убийств и ранений милиционеров.

Сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее он снялся в фильме "Пленные", где сделал неожиданное признание. Он рассказал, что 20 февраля 2014 года из автомата убил двух беркутовцев в затылок, стреляя из здания Консерватории. И еще нескольких ранил в колени. Фильм вышел летом 2016 года, но задержали Бубенчика спустя полтора года, когда он пытался выехать из Украины в Польшу. После разгоревшегося скандала – подключились активисты Майдана - Генпрокуратура изменила стрелку статью и подвела его под амнистию.

В апреле прошлого года Ивана Бубенчика отпустили на поруки двух нардепов от БПП. "Страна" тогда рассказывала об этой истории.

Также мы писали, как "стрелок с Майдана" проделал путь от фантазера до убийцы, которому Луценко отпустил грехи.