В Украине начнут строить больницы по европейским стандартам
Строительные нормы проектирования медицинских учреждений Украины, который ни разу не менялись в течение последних 15 лет, будут обновлены в соответствии с современными европейскими стандартами.
Фото: Facebook/Lev Partskhaladze
Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.
Он отметил, что устаревшие нормы больше не актуальны, так как "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".
По его словам. будут пересмотрены нормы относительно:
- емкости больничных палат;
- комфорта в палатах и обеспеченности их санитарными комнатами;
- спецоборудование для палат; инклюзивности медучреждений;
- проектирования служебных помещений для персонала;
- устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания);
- рекуперации и вентиляции и тому подобное.
Скриншот: Facebook/Lev Partskhaladze
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