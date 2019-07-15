Строительные нормы проектирования медицинских учреждений Украины, который ни разу не менялись в течение последних 15 лет, будут обновлены в соответствии с современными европейскими стандартами.

Фото: Facebook/Lev Partskhaladze

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что устаревшие нормы больше не актуальны, так как "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

По его словам. будут пересмотрены нормы относительно:

емкости больничных палат;

комфорта в палатах и ​​обеспеченности их санитарными комнатами;

спецоборудование для палат; инклюзивности медучреждений;

проектирования служебных помещений для персонала;

устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания);

рекуперации и вентиляции и тому подобное.

Скриншот: Facebook/Lev Partskhaladze

Ранее сообщалось, что в Украине собрались устанавливать металлические столбики на автобусных остановках и на переходах.

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